[클릭 e종목]"KH바텍, 폴더블 스마트폰 출하량 증가…목표가 12%↑"

NH투자증권은 9일 KH바텍에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표가는 직전보다 12% 상향 조정한 3만7000원을 제시했다. 고객사의 폴더블 스마트폰 출하량 전망치가 상향조정된 데 따른 것이다.

현재 고객사의 내년 폴더블 스마트폰 출하량은 기존 1570만대에서 1750만대로 약 11.5% 상향될 것으로 분석된다. 영업이익과 주당 순이익도 도 기존 대비 11%, 11.3% 상향됐을 것으로 추정된다.

이규하 NH투자증권 연구원은 "최근 자기주식을 교환 대상으로 하는 교환사채 335억원을 발행했다는 점은 폴더블 스마트폰 시장 확대를 고려한 것"이라며 "이번 자금 조달을 통해 KH바텍의 폴더블 스마트폰 힌지 생산능력이 기존 월 150~200만대 수준에서 향후 250만대까지 확대될 것"이라고 말했다.

힌지 부품의 독점 공급 구조가 깨질 수 있다는 우려가 크지만 타 업체가 해당 부품을 메인 업체로 납품할 가능성은 크지 않은 것으로 판단된다. 힌지 이원화 가능성이 더 크며 내년 KH바텍의 예상 점유율은 85~90% 수준을 기록할 것으로 전망된다. 이규하 연구원은 "독보적인 힌지 관련 기술경쟁력과 양산 능력을 고려했을 때 메인 벤더 교치가 쉽지 않은 상황"이라며 "이번 교환사채 발행과 증설 가능성도 이를 방증한다"고 분석했다.

기존 고객사 내에서는 폴더블 스마트폰 뿐 아니라 폴더블 노트북, 롤러블 스마트폰 등 새로운 IT 기기의 폼 팩터 변화 수혜가 기대된다는 점도 긍정적이다. 아울러 중화권 업체로의 매출 다변화도 기대되며 추가 실적 확대도 가능할 것으로 예상된다.

