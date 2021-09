[아시아경제 송승섭 기자]저축은행중앙회가 추석을 앞두고 서울시립마포노인종합복지관과 마포장애인복지관을 찾아 식료품 키트를 전달했다고 8일 밝혔다.

이번 나눔은 코로나19가 장기화되는 가운데 마포지역 노인과 장애인 500여 세대를 대상으로 진행됐다. 식료품 키트는 간편식 곰탕을 비롯해 사과, 송편, 김치 등으로 꾸렸다.

김생빈 저축은행중앙회 본부장은 “다가오는 한가위에 소외된 이웃 없이 즐거운 명절이 되길 바라는 마음으로 식료품을 준비했다”며 “앞으로 저축은행과 함께 나눔 문화 확산을 위해 다양한 사회공헌 활동을 펼쳐 나가겠다”고 강조했다.

