한진, 택배 분류작업 자동화 속도…560억원 투자

서브터미널 55개소 휠소터 도입

[아시아경제 이동우 기자] 한진 한진 002320 | 코스피 증권정보 현재가 39,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 39,200 2021.09.06 08:52 장시작전(20분지연) 관련기사 한진-SK루브리컨츠, 친환경 윤활유 협력사업 '속도'한진, 배송용 '전동대차' 개발…택배기사 편의성 강화'주력 계열사 호조' 효성그룹 시총 증가율 1위…셀트리온은 '후퇴' close 은 택배 서브터미널 55개소에 배송 분류 자동화 장치인 '휠 소터' 도입을 위해 561억원 투자한다고 6일 밝혔다.

휠소터는 자동으로 택배를 배송 지역별로 분류해주는 장비로 분류작업시간 단축 등 운영 효율을 극대화하고 택배종사자 근로환경 개선을 돕는다.

한진 한진 002320 | 코스피 증권정보 현재가 39,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 39,200 2021.09.06 08:52 장시작전(20분지연) 관련기사 한진-SK루브리컨츠, 친환경 윤활유 협력사업 '속도'한진, 배송용 '전동대차' 개발…택배기사 편의성 강화'주력 계열사 호조' 효성그룹 시총 증가율 1위…셀트리온은 '후퇴' close 은 184개 택배터미널 중 현재 5개 터미널에 휠소터를 도입해 운영중이며 터미널 부지면적이 협소해 설치가 어려운 사업장을 제외하고 우선적으로 55개 터미널을 대상으로 올해 10월부터 연내 휠소터를 도입한다는 계획이다.

그 외 터미널은 부지 확장이전 또는 시설보완을 통해 내년 중 추가 도입을 목표로 추진할 계획이다. 투자 재원은 유휴 부지 및 대체부지 확보 가능한 부동산 매각 등을 통해 마련한다.

한진 한진 002320 | 코스피 증권정보 현재가 39,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 39,200 2021.09.06 08:52 장시작전(20분지연) 관련기사 한진-SK루브리컨츠, 친환경 윤활유 협력사업 '속도'한진, 배송용 '전동대차' 개발…택배기사 편의성 강화'주력 계열사 호조' 효성그룹 시총 증가율 1위…셀트리온은 '후퇴' close 은 택배 터미널 캐파 확충과 자동화 및 IT 시스템 투자 확대 등 사업 전 부문의 경쟁력 강화에 적극 나서고 있다. 올해 동서울 허브터미널 증설, 원주 허브 및 세종 허브 터미널을 신설해 가동하고 있다. 지난 7월에는 2023년 가동을 목표로 최첨단 설비를 갖춘 스마트 물류센터로 구축중인 대전 스마트 메가 허브 터미널 기공식을 진행했다.

지난달에는 택배 IT 인프라를 아마존 웹서비스(AWS) 클라우드로 이전하고 택배 물량 급증 등 IT 내외부 환경변화에 유연하고 신속하게 대응할 수 있는 차별화된 경쟁력을 확보했다.

한진 한진 002320 | 코스피 증권정보 현재가 39,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 39,200 2021.09.06 08:52 장시작전(20분지연) 관련기사 한진-SK루브리컨츠, 친환경 윤활유 협력사업 '속도'한진, 배송용 '전동대차' 개발…택배기사 편의성 강화'주력 계열사 호조' 효성그룹 시총 증가율 1위…셀트리온은 '후퇴' close 관계자는 "올해부터 향후 5년간 서브터미널 휠소터 도입을 비롯하여 택배터미널 신축 및 확장, 설비 자동화에 약 5000억원 이상을 투자할 계획"이라며 "이를 기반으로 서비스 차별화와 영업력을 강화하여 시장점유율 20% 이상을 달성할 것"이라고 전했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr