[아시아경제 박지환 기자] 녹십자엠에스는 3일 137억원 규모의 혈액투석액 공급 계약을 체결했다고 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 12.0%에 해당한다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr