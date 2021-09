"차트, 기업정보가 한 눈에"…한화證 주식투자앱 대대적 개편

안드로이드 버전 우선 적용…추후 iOS로 확대

[아시아경제 이민우 기자] 한화투자증권 한화투자증권 003530 | 코스피 증권정보 현재가 4,895 전일대비 10 등락률 -0.20% 거래량 2,212,338 전일가 4,905 2021.09.01 14:57 장중(20분지연) 관련기사 한화證 "실전투자대회 참가하면 주식 1주씩 지급"한화자산운용, 한화투자증권 지분 26.46% 인수한화자산운용, 한화투자증권 인수..디지털 역량 확대(상보) close 이 주식투자 모바일 애플리케이션(앱)을 대대적으로 개편했다. 이에 따라 한 눈에 종목 가격과 기업 정보, 관련 기사를 확인하는 등 직관적인 기능들이 추가됐다.

한화투자증권은 모바일 앱 '스텝스'를 이 같은 주식투자 앱으로 전면 개편했다고 1일 밝혔다.

이번 개편을 통해 먼저 투자자들이 자주 조회하는 정보인 자산, 보유 및 관심 종목을 한 눈에 볼 수 있게 구성했다. 종목 현재가 화면도 한 화면에서 차트와 호가, 기업 정보 및 관련 기사를 확인할 수 있다. 시장 정보는 투자자들이 직관적으로 인지할 수 있도록 각종 시각물과 색을 활용했다. 또한 투자 수익률과 벤치마크를 비교해 성과를 점검할 수 있는 기능을 추가하고, 매거진 형태의 연구보고서도 제공한다.

이 밖에 매도 후 결제일까지 기다리지 않고 현금을 출금 할 수 있는 '즉시 출금 서비스'와 미국 주식 거래 시 외화 예수금의 수익률을 제고할 수 있는 '달러환매조건부채권(RP) 자동투자' 등 고객의 거래 편의성을 강화하는 서비스들도 새롭게 선보인다.

이번 개편은 안드로이드 운영체제(OS)로 먼저 선보인다. 이어 애플의 IOS 버전도 출시할 예정이다. 자세한 내용은 '스텝스' 앱에서 확인하거나 고객지원센터에 문의하면 된다.

정준 한화투자증권 디지털전략실장은 "주식 투자자 1000만명 시대에 주식투자가 일상이 된 만큼 사용하는 모바일트레이딩시스템(MTS)도 달라져야 한다"며 "간결하면서도 충분한 정보를 원하는 투자자들에게 '스텝스'가 도움이 되길 바란다"고 밝혔다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr