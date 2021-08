[아시아경제 공병선 기자] CMG제약 CMG제약 058820 | 코스닥 증권정보 현재가 4,500 전일대비 50 등락률 +1.12% 거래량 1,696,700 전일가 4,450 2021.08.31 15:30 장마감 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정정부 적극 추진한다!! 바이오 급등테마 ‘이 백신’ 하나로 끝납니다 close 은 장기 악성 고형 종양을 대상으로 하는 Pan TRK 저해 항암신약 CHC2014 임상 1상을 완료했다고 31일 공시했다.

17명의 장기 악성 고형 종양 환자를 대상으로 임상을 진행한 결과, 안전하고 내약성이 있는 것으로 나타났다. 또한 용량 의존적인 약동학 프로파일을 확인하고 안전성 등 결과를 종합해 2상 권장 용량도 확인했다.

CMG제약 측은 추후 2상 임상에서도 효능을 나타낼 것이라고 관측했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr