포스코케미칼, 화유코발트와 중국에 체육시설 공동 기증

양극재·전구체 합작사 있는퉁샹시에 실외농구장 조성

[아시아경제 황윤주 기자] 포스코케미칼 포스코케미칼 003670 | 코스피 증권정보 현재가 155,000 전일대비 3,000 등락률 +1.97% 거래량 181,247 전일가 152,000 2021.08.31 14:20 장중(20분지연) 관련기사 [종목속으로] 큰 그림 그리는 포스코케미칼, 양극재 성장스토리 유효포스코케미칼, OCI와 함께 음극재 소재 '피치' 첫 국산화포스코케미칼, 中 배터리소재 합작공장 6배 증설 close 이 이차전지소재사업 파트너사인 중국 화유코발트와 공동으로 지역사회 생활인프라를 지원하며 사회공헌 활동을 펼쳤다.

포스코케미칼과 화유코발트는 30일 중국 저장성 퉁샹시에서 지역주민들이 상시 이용 가능한 514㎡ 규모의 실외농구장 기증 행사를 개최했다. 이 날 행사에는 양극재 합작법인인 절강포화의 김현홍 부총경리, 화유코발트 짱잰훙 총재 보좌관 등 관계자들이 참석했다.

양사는 이차전지소재 분야의 사업협력을 기반으로 공생가치 창출을 위해 2020년 1:1 매칭그랜트로 기금을 조성했으며, 2년간 양사가 2만러씩 매년 총 4만 달러의 기금을 출연해, 한국과 중국 지역사회 지원사업에 활용키로 한 바 있다. 작년에는 포스코케미칼의 양극재 광양공장 인근 섬마을 여수시 송도에 우물을 기증했다.

퉁샹시는 포스코케미칼과 화유코발트의 양극재·전구체 합작법인이 위치한 곳으로, 양사는 이번 농구장 기증을 시작으로 글로벌 모범시민으로서 맞춤형 사회공헌활동에 적극 나설 계획이다.

화유코발트는 자체 광산을 보유한 세계 최대 코발트 생산회사로 양사는 이차전지 원료의 안정적 공급을 위한 사업 협력을 강화하고 있다.

포스코케미칼은 이 달 포스코그룹과 화유코발트가 중국에 운영 중인 양극재 및 전구체 합작법인의 생산라인 증설에 총 2810억원을 투자하기로 결정한 바 있다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr