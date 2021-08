과기정통부, '사이버보안 AI·빅데이터 활용 경진대회' 개최

[아시아경제 구은모 기자] 과학기술정보통신부는 다음달 6일부터 11월19일까지 인공지능(AI) 및 빅데이터를 활용한 보안기술을 주제로 ‘사이버보안 AI·빅데이터 활용 경진대회’를 개최한다고 31일 밝혔다.

이번 대회는 사이버보안 생태계 저변 확대 등을 위해 과기정통부가 주최하고 한국인터넷진흥원이 주관하는 대회로 정보 보호에 관심 있는 국민이면 개인 또는 4명 이내 팀을 구성해 누구나 참가 가능하며, 온라인 예선 및 본선 등을 거쳐 최종 9개팀(또는 개인)을 선발해 과기정통부 장관상(2점), 한국인터넷진흥원장상(7점)과 소정의 상금을 수여할 예정이다.

경진분야는 ▲(AI 분야) AI기반 파워쉘 악성 스크립트 탐지 ▲(빅데이터 분야) 침해사고 Threat Hunting ▲(아이디어 공모) AI·빅데이터 활용 아이디어 공모 등 3개 유형으로 구분된다.

홍진배 과기정통부 정보보호네트워크정책관은 “사이버보안 분야에도 AI, 빅데이터 등 디지털 지능화 기술 활용이 더욱 중요해지고 있다”며 “이번 대회가 사이버보안 분야 전문가를 발굴하고, AI·빅데이터를 활용한 지능형 보안 신기술 저변 확대 및 아이디어 발굴의 장이 될 수 있기를 바란다”고 밝혔다.

참가 희망자의 대회 이해를 돕기 위해 온라인 사전 설명회가 9월3일 14시부터 진행될 예정이며, 접수안내 및 일정 등 자세한 사항은 대회 누리집에서 확인할 수 있다.

