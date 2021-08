[아시아경제 황준호 기자] 경동나비엔 경동나비엔 009450 | 코스피 증권정보 현재가 66,400 전일대비 600 등락률 -0.90% 거래량 43,936 전일가 67,000 2021.08.30 14:01 장중(20분지연) 관련기사 경동나비엔, 2Q 영업익 196억…전년比 43%↑[e공시 눈에 띄네] 코스피-20일경동나비엔, 작년 4Q 영업익 175억…전년比 14%↓ close 은 30일 주주총회에 갈음하는 이사회에서 (주)경동폴리움과의 소규모 주식교환에 대해 반대의사 통지 주식수가 당사 발행주식 총수의 100분의 20에 미달함에 따라, 주식교환 건을 승인했다고 30일 공시했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr