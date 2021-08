[아시아경제 임혜선 기자] 코스피 상장사 마니커 마니커 027740 | 코스피 증권정보 현재가 625 전일대비 1 등락률 +0.16% 거래량 779,807 전일가 624 2021.08.25 15:30 장마감 관련기사 마니커, 5대1 감자 결정 이지홀딩스, 美 사료업체 '퍼스트맥네스' 인수마니커, 아프리카 돼지열병(ASF) 테마 상승세에 1.56% ↑ close 는 485억원을 조달하기 위해 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자를 결정했다고 25일 공시했다. 주당 2035원에 신주 2381만6710주가 발행된다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr