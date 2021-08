제이준코스메틱, 뉴트로 감성 ‘말표’ 콜라보레이션 마스크팩 출시

[아시아경제 유현석 기자] 제이준코스메틱 제이준코스메틱 025620 | 코스피 증권정보 현재가 1,345 전일대비 20 등락률 -1.47% 거래량 459,785 전일가 1,365 2021.08.25 10:58 장중(20분지연) 관련기사 남해화학 남북 통신 연락선 복귀 소식에 강세. 대북관련주 다음 대장株는?"퀀타매트릭스"에 이어 하나 더! 끝나지 않았다! 신기록 달성할 NEW 바이오![특징주]제이준코스메틱, 무증 권리락 효과 상한가 close (제이준)은 ‘말표산업'과 콜라보를 통해 ‘말표 블랙 물광 마스크’를 출시하고 두 브랜드의 시그니처 컬러인 ‘블랙’을 콘셉트로 한정판 운영된다고 25일 밝혔다.

이번에 출시한 ‘말표 블랙 물광 마스크’는 구두약과 마스크 시트지 컬러인 블랙을 강렬하게 이미지화했다. 마스크 시트는 섭씨 800도 고온에서 얻은 대나무 숯을 특수가공한 ‘죽탄 시트지’를 사용해 피부 자극을 줄였다. 부드러운 밀착감과 우수한 에센스 흡수력으로 피부에 영양감을 전달한다.

또 청정 제주의 화산 암반 원수에 산소를 녹인 제주산소수를 비롯, 8종 히알루론산과 베타인, 트레할로스 등 수분과 활력에 도움이 되는 성분을 함유해 메마르고 칙칙한 피부에 생기와 물광 효과를 선사해 다가오는 환절기에 피부 케어를 돕는다.

이번 신제품 출시에 따른 광고 영상은 매일 성실히 살아가는 소상공인을 응원하는 다큐멘터리로 제작했다. 실제 제이준 본사 앞의 구둣방 사장님과의 인터뷰를 통해 우리 주변의 소상공인들의 실생활과 땀의 흔적을 담고 그분들을 자녀들이 응원하는 캠페인도 진행하고 있다.

제이준 관계자는 “오래된 상표의 힘을 가진 장수 브랜드의 대표인 ‘말표'와 협업으로 뉴트로(New+Retro)를 감각적으로 해석한 이색 콜라보 상품을 출시해 소비자들에게 낯설지만 친숙하게 다가가고자 했다”고 말했다.

그는 이어 “코로나19로 인한 경기 침제 장기화의 어려운 시기에도 색다른 경험을 추구하는 MZ세대(1980~2000년대생)의 감성을 타겟으로 다양한 시도를 통해 매출을 확대해 나갈 것”이라고 덧붙였다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr