"알뜰폰, 인터파크서도 판다" KT 스카이라이프 요금제 출시

전용 요금제 3종 출시

아이포인트·이마트상품권·데이터 혜택

KT 스카이라이프 알뜰폰이 쇼핑 플랫폼 인터파크와 손잡고 전용 요금제 3종을 출시했다.

KT스카이라이는 인터파크와 손잡고 '스카이라이프 모바일 인터파크 전용 요금제'인 '인터파크 10GB/100분', '인터파크 15GB+/100분', '인터파크 11GB+' 등 3종을 출시한다고 24일 밝혔다.

약 3900만명의 회원을 보유한 이커머스 플랫폼 인터파크와 협업을 통해 알뜰폰 유통채널 확대에 나선 것이다.

가입 고객에는 인터파크 사이트에서 현금처럼 사용할 수 있는 인터파크 아이포인트를 최대 18개월 동안 매월 제공한다. ?인터파크 11GB+(데이터 11G, 음성·문자 무제한) 요금제 7000포인트, ?인터파크 15GB+/100분(데이터 15G, 음성100분)요금제 5000포인트 ?인터파크 10GB/100분(데이터10GB, 음성100분) 요금제에 3000포인트를 제공한다.

스카이라이프는 인터파크 전용 요금제 론칭 프로모션으로 인터파크 2만 아이포인트도 추가 증정한다. 또한 유심 구매비용을 절약할 수 있도록 유심 가격에 상응하는 5000원의 이마트 상품권을 제공한다. 고객이 셀프로 개통하면 이마트 상품권 2만원도 제공한다. 인터파크 전용 요금제 가입 고객은 스카이라이프에서 진행하는 모바일 데이터 추가 프로모션에도 지원할 수 있다.

스카이라이프 모바일 인터파크 요금제는 인터파크 웹페이지 디지털 가전 카테고리의 알뜰폰(MVNO) 페이지에서 가입, 개통할 수 있다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr