정부 "민간으로 5G 융합서비스 확대"…교육·의료·치안까지

[아시아경제 차민영 기자] 정부가 비대면 환경에서 학습격차 해소, 국민안전, 소상공인 보호 등 사회문제 해결에 5G 서비스를 활용한다. 5G 융합 서비스 일환으로 비대면 교육을 위한 스마트 스쿨, 이동형 의료서비스 등을 선보일 방침이다. 5G 실증을 위한 5G 특화도시도 2023년부터 구축한다.

5G+ 융합서비스 확산 전략 발표

과학기술정보통신부는 18일 5G 산업 육성 및 글로벌 시장 선도를 위해 제5차 범부처 민관 합동 '5G+ 전략위원회'를 영상회의로 열고, 관계 부처 합동으로 마련한 '5G+ 융합서비스 확산 전략'을 발표했다.

이 전략은 사회 문제 해결을 위해 5G 적용을 확대하는 것을 주요 내용으로 한다. ▲초실감 비대면 교육을 위한 스마트 스쿨 ▲산업현장의 안전사고 예방 ▲재난 대응을 위한 이동형 의료서비스 ▲사각지대 없는 치안 서비스 ▲코로나19 피해 경감을 위한 메타버스 마켓 등 사업을 추진하기로 했다.

특정 지역용 서비스에 특화된 네트워크인 5G 특화망은 사업자 참여 확대를 위해 기간통신사업자 등록 조건을 완화하는 등 제도를 개선하고 특화망 모듈 개발과 서비스 실증 등으로 융합서비스 창출의 기반을 마련한다.

민간 중심의 한국형 5G PPP(Public Private Partnership)의 구성과 운영을 지원해 5G 확산의 구심체 역할을 하도록 한다. 5G망을 활용한 정부 업무 환경 조성과 정부 지원 사업에 대한 5G 우선 적용 등으로 공공 분야의 수요를 진작한다.

5G 기술과 서비스의 실증 및 활용을 위한 모델로 5G+ 특화도시도 추진한다. 이승원 과기정통부 정보신산업정책관은 브리핑에서 "예산규모가 500억원이 넘기 때문에 예비타당성조사를 거쳐야 한다"며 "내년에 예타를 통과하고 2023년부터 사업을 추진할 계획"이라고 설명했다.

이번 전략을 추진함으로써 5G 적용 현장은 올해 195개에서 2023년 630개, 2026년 3200개로, 5G 전문기업은 올해 94개에서 2023년 330개, 2026년 1천800개로 늘어날 것으로 과기정통부는 기대했다.

자율주행차, 스마트공장도 점검

2019년 4월 세운 5대 핵심 서비스 목표 이행 과정도 점검했다. 이는 스마트공장·자율주행차·실감콘텐츠·디지털헬스케어·스마트시티 등 5대 핵심 서비스다. 지금까지의 기술개발 및 실증 성과를 바탕으로 분야별 후속 지원을 이어가 실증과 본사업 간 단절을 극복하고 성과를 창출하기로 했다.

5G 선도서비스 구축사례로는 한미정밀화학 사례가 꼽혔다. 한미정밀화학은 과기정통부의 지원을 받아 SK텔레콤 주관 5G기반 생산/물류관련 개발 프로젝트에 참여해 무균생산시설 내의 데이터를 5G 기반으로 수집·분석해 실시간 데이터 처리 및 고장 등 이상징후 확인 기능을 구현했다.

5G 혁신기업 성장 우수사례로는 포디리플레이가 꼽혔다. 포디리플레이는 5G 특화 스포츠 콘텐츠 제작을 위해 실시간 다시점 초실감 미디어 콘텐츠 중계 및 제작 기술인 ‘4DLive 영상솔루션' 제공 기업이다. 5G 실감 콘텐츠 확산사례로는 혼합현실(XR)기술과 디지털트윈 기술의 실증시스템을 구축한 포항산업과학연구원이 선정됐다.

전략위 위원장인 임혜숙 과기정통부 장관은 "격변하는 글로벌 경제 환경에서 5G는 국가 경쟁력의 미래가 걸린 중요한 정책 과제"라며 "정부는 세계를 선도하는 5G+ 융합서비스가 민간 중심으로 발굴·확산할 수 있도록 다각적인 노력을 기울여 나가겠다"라고 말했다.

한편, 임 장관은 전략위 개최에 앞서 세종시 중앙공원에서 열린 5G 융합 자율주행 실증 현장 행사에 참석했다.

