바른전자는 기존 최대주주 이엔플러스가 보유한 2243만주를 에스맥에 120억원에 매각하는 계약을 체결했다고 18일 공시했다.

최대주주 변경 예정일자는 다음달 16일이다. 예정 소유주식수는 2234만주로 소유비율은 30.44%이다.

