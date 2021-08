[아시아경제 공병선 기자] 한섬 한섬 020000 | 코스피 증권정보 현재가 39,250 전일대비 1,200 등락률 -2.97% 거래량 117,783 전일가 40,450 2021.08.13 14:37 장중(20분지연) 관련기사 "K패션 위상 높인다" 코로나 악재에도 한섬, 해외 시장 뚫었다 [e공시 눈에 띄네] 코스피-7일[클릭 e종목]"한섬, 온·오프 매출 성장…화장품도 기대" 목표가↑ close 은 올해 2분기 영업이익이 235억원으로 전년 동기 대비 65.9% 증가했다고 13일 공시했다.

매출은 3127억원으로 전년 동기 대비 13% 늘었다. 당기순이익은 187억원으로 같은 기간 48.3% 증가했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr