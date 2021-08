[아시아경제 강나훔 기자] 텔레칩스 텔레칩스 054450 | 코스닥 증권정보 현재가 18,100 전일대비 250 등락률 +1.40% 거래량 290,181 전일가 17,850 2021.08.12 15:30 장마감 관련기사 스팩(SPAC) 지금 들어가도 되나요?대기업 간 빅딜 “삼성-LG” 관련 최대 수혜 株! 당장 다음 주입니다“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 는 올해 2분기 연결기준 영업이익이 8억6700만원으로 전년 동기 대비 흑자전환했다고 12일 공시했다.

같은 기간 매출액은 295억9900만원으로 25.8% 증가했다. 당기순손실은 800만원으로 적자폭이 축소됐다.

