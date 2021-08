[아시아경제 박지환 기자] YG PLUS YG PLUS 037270 | 코스피 증권정보 현재가 6,850 전일대비 140 등락률 -2.00% 거래량 1,170,461 전일가 6,990 2021.08.11 15:30 장마감 관련기사 美와 동맹 맺고 신나게 뛰는 2차 전지! 최대 수혜株 공개!YG PLUS, 1분기 영업익 14억원…전년比 흑자전환놓치면 후회할 AI가 엄선한 5가지 핵심 종목 close 는 올해 2분기 연결기준 영업이익이 46억원으로 전년 동기 대비 206.63% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 11일 공시했다.

같은 기간 매출액은 412억원으로 61.06% 늘었다. 순이익은 7억원으로 5.17% 증가했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr