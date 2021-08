[아시아경제 지연진 기자] 제이시스메디칼 제이시스메디칼 287410 | 코스닥 증권정보 현재가 8,580 전일대비 320 등락률 -3.60% 거래량 1,713,748 전일가 8,900 2021.08.10 11:06 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정정부 전폭 지원! 탄소국경세에 잭팟 터진 ‘ㅇㅇㅇ’!제이시스메디칼, 의료기기 제조사 주식 21억 규모 취득 결정 close 은 지난 2분기 연결 매출액이 전년동기대비 131.7% 증가한 200억원을 기록했다고 10일 공시했다.

이 기간 영업이익은 61억원으로 흑자전환했고, 당기순이익도 56억원으로 흑자전환했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr