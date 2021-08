이모션웨이브 "AI가 작곡한 노래, 메타버스 가수가 부른다"

예술과 기술의 만남 '이모션웨이브' 장순철 대표

AI기술과 메타버스 융합…새로운 플랫폼 구축

자동연주 로봇 선보이기도…공연기획사와 MOU

지난달 인공지능(AI) 피아니스트 ‘한울’이 디지털 싱글 앨범을 발매했다. 한울은 가상의 아티스트로 현실엔 존재하지 않지만 온라인과 메타버스 환경에선 사람과 소통하고 활동할 수 있다. 그가 직접 작곡한 피아노곡 ‘Green Spirit’은 자연의 소리가 가미돼 심신을 힐링하는 안정적이면서도 경쾌한 선율이 돋보인다.

한울을 세상에 내놓은 건 벤처기업 이모션웨이브의 장순철 대표다. 장 대표는 10일 아시아경제와의 인터뷰에서 "한울은 AI기술과 메타버스가 융합한 형태의 콘텐츠"라며 "향후에는 개개인이 보유한 메타버스 아티스트가 노래하고 공연을 펼치는 날이 올 것"이라고 말했다.

그는 AI 작곡 기술이 빠르게 발전하고 있다고 말했다. 다양한 곡을 수집해서 디지털 악보 형태로 전환한 후 AI에 트레이닝시키면 10곡이든 20곡이든 만들어낼 수 있다. 비슷한 성향과 스타일의 노래를 특정해서 만들어낼 수도 있다.

예를 들어 국내가수 아이유와 해외가수 아리아나 그란데의 스타일에 클래식한 느낌을 더한 곡을 의뢰하면 그런 성향의 여러 곡을 뽑아낼 수 있다는 것이다. 물론 곡의 완성도를 높이려면 아직은 사람의 손이 필요하다. 장 대표는 "많은 사람들이 좋아할 만한, 음악성 있고 감동적인 곡을 선보이려면 편곡 작업 등 사람의 손이 닿아야 하는 부분이 많다"고 했다. 다만 "엔지니어들도 놀랄 정도로 AI의 작곡 능력은 빠르게 향상하고 있다"며 "20년 후에는 깜짝 놀랄 만큼 무서운 실력의 AI 작곡가가 탄생할 것"이라고 예상했다.

이모션웨이브는 AI와 메타버스가 융합된 새로운 플랫폼을 만들어내는 기업이다. 가상현실 속에서 사회경제적 활동까지 이뤄지는 메타버스 환경에선 누구나 아티스트가 될 수 있는 미래를 꿈꾸고 있다. 개인이 보유한 메타버스 캐릭터가 마이크를 들고 AI가 작곡한 노래를 부르며 콘서트를 여는 등 다양한 콘텐츠를 만들어낼 수 있다는 것이다. 장 대표는 "회사의 기술과 방향은 계속 변모할 것"이라며 "기존에 보유한 로보틱스, AI기술이 다양한 콘텐츠와 융합하고 메타버스와 현실을 오갈 수 있게 될 것"이라고 밝혔다.

컴퓨터공학을 전공한 장 대표는 밴드활동을 하면서 음악에 흥미를 느끼게 됐고, 이후 석사 과정으로 한국예술종합학교에서 컴퓨터음악작곡을 공부했다. 기술과 예술 콘텐츠를 결합한 플랫폼을 만들자는 생각으로 졸업 직후 창업에 나섰다.

그는 이미 2017년 말 자동연주 로봇과 재즈밴드가 협주하는 예술 프로젝트 ‘재즈메카트로니카’ 공연을 열어 세간의 이목을 끌었다. 자동연주를 위해 드럼, 퍼커션, 마림바, 전자베이스, 어쿠스틱기타가 특별 제작됐다. 컴퓨터와 연결된 악기들은 일사분란하게 연주를 펼치고 아티스트들과 상호작용하며 인간과 기계가 조화를 이루는 모습을 보여줬다. 이처럼 이모션웨이브의 AI 로봇악기 ‘리마(RIMA)’는 음악을 인식하고 전문가 수준의 공연을 즉시 재생하는 수준에 도달했다. 지난해에는 세계 최대 테크놀로지 전시회인 ‘CES 2020’에 참가해 리마를 선보였다.

한편 이모션웨이브는 최근 경기도와 경기콘텐츠진흥원을 통해 뮤지컬 번개맨으로 유명한 공연기획사 ‘하늘이엔티’와 업무협약(MOU)을 맺었다. 메타버스를 활용해 코로나19로 침체를 겪고 있는 공연업계에 새로운 시장을 개척할 준비를 하고 있다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr