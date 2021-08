[아시아경제 임춘한 기자] 대상 대상 001680 | 코스피 증권정보 현재가 27,600 전일대비 50 등락률 +0.18% 거래량 194,161 전일가 27,550 2021.08.09 15:30 장마감 관련기사 대상 임창욱 명예회장 16만5000주 매도…"48억원 규모"[K푸드 숨은 주역]"3040 주부들에 '추억의 포차안주' 생각나게" [클릭 e종목]"대상, 가격 인상 지연…목표가↓" close 은 9일 중국의 라이신 생산 판매 업체 흑룡강성복식품집단에 약 265억원을 출자한다고 공시했다.

출자 후 대상의 흑룡강성복식품집단 지분율은 32.9%가 된다.

대상은 이번 조처의 목적을 "중국 내 제조기반 마련을 통한 아미노산 사업 확대"라고 밝혔다.

