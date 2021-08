[아시아경제 최동현 기자] 한국 여자배구 대표팀이 역대 두번째 올림픽 메달에 도전했으나 아쉽게 실패했다.

한국 여자배구대표팀은 8일 오전 일본 도쿄 아리아케 아레나에서 열린 2020 도쿄올림픽 동메달 결정전에서 세르비아에 세트 스코어 0-3(18-25, 15-25, 15-25)으로 패했다.

한국 여자배구는 1976 몬트리올 대회 동메달 이후 이번 도쿄올림픽에서 45년 만에 올림픽 메달에 도전했으나 아쉽게 시상대에 오르지 못했다. 2012 런던 대회에서는 4위로 대회를 마감했고 2016 리우데자네이루 대회에서는 8강에서 탈락했다.

이날 여자배구의 메달 획득이 불발로 끝나면서 한국 선수단은 도쿄올림픽을 금메달 6개, 은메달 4개, 동메달 10개로 마쳤다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr