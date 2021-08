[아시아경제 이정윤 기자] 아내를 감금하고 출동한 경찰을 흉기로 위협한 60대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

6일 경찰에 따르면 서울 광진경찰서는 가정폭력처벌법상 감금 등의 혐의로 A씨를 체포해 조사하고 있다.

A씨는 전날 오후 3시 25분께 광진구의 한 빌라에서 함께 술을 마시던 아내를 감금한 혐의를 받는다.

A씨는 흉기를 든 채 경찰관을 위협하다 제압당한 것으로 알려졌다. 이 과정에서 A씨가 손에 가벼운 상처를 입었고 피해자는 다치지 않은 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨를 상대로 정확한 범행 동기 등을 조사한 뒤 구속영장 신청을 검토할 계획이다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr