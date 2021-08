[e공시 눈에 띄네]코스피-5일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 14,750 전일대비 50 등락률 -0.34% 거래량 1,039,303 전일가 14,800 2021.08.05 15:30 장중(20분지연) 관련기사 1600만 넘어선 5G 가입자… 알뜰폰 인기에 증가세는 '주춤'XR기술이 힙해진다…쌈디 등 AMOG 군단 출동“화학공장 대기환경 실시간 관리” LG유플, 대기환경진단솔루션 구축 close =보통주당 200원 현금 중간배당 결정

◆ 애경유화 애경유화 161000 | 코스피 증권정보 현재가 13,100 전일대비 100 등락률 +0.77% 거래량 225,621 전일가 13,000 2021.08.05 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-11일애경유화, 중국 자회사에 271억원 출자 애경유화, 주가 1만 1250원.. 전일대비 -3.02% close =애경화학 및 에이케이켐텍 흡수합병 결정

◆ 이아이디 이아이디 093230 | 코스피 증권정보 현재가 527 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 15,814,884 전일가 527 2021.08.05 15:30 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! [특징주]이트론, 러시아 스푸트니크V 백신 델타 변이 90% 예방효과한국코러스, 이수앱지스 등 코로나19 러시아 m샷 백신 생산 ... 이아이디·이트론 수혜 기대감 '솔솔' close =652억 규모 토지 및 건물 양수 결정

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr