靑 오늘 장차관급 인사…금융위원장 고승범·인권위원장 송두환(종합)

[아시아경제 이지은 기자] ?청와대가 오늘 장·차관급 인사를 통해 신임 금융위원장 후보자에 고승범 한국은행 금융통화위원회 위원을, 인권위원장 후보자에 송두환 법무법인 한결 대표변호사를 각각 지명했다.

박수현 청와대 국민소통수석은 5일 "문재인 대통령은 장관급, 차관급에 대한 정무직 인사를 단행했다"며 이같이 밝혔다.

1962년생인 고 신임 금융위원장 후보자는 경복고, 서울대 경제학과를 나와 서울대 행정학 석사학위, 미국 아메리칸대 경제학 박사학위를 취득했다. 행시 28회 출신으로 금융위 금융정책국장, 금융서비스국장, 사무처장과 금융위 상임위원을 거쳐 금통위원으로 재직 중이다.

박 수석은 "고 후보자는 금융 정책 전반에 대한 이해가 깊고, 최초로 금융통화위원회 위원을 연임하는 등 대내외적으로 전문성과 역량을 인정받아 왔다"며 "거시경제와 금융 전반에 대한 풍부한 식견과 경제·금융 위기 대응 경험 등을 바탕으로 코로나19 대응 금융 지원, 가계부채 관리, 금융산업·디지털금융 혁신, 금융소비자 보호 등 금융 현안에 차질없이 대응하고, 기획재정부 등 관계 기관과의 긴밀한 소통·협력을 통해 우리 경제의 빠르고 강한 회복과 선도형 경제로의 전환에 기여할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

송 신임 인권위원장 후보자는 1949년생으로 경기고, 서울대 법학과를 나와 사시 22회를 통과, 민주사회를위한변호사모임 회장, 대북송금의혹사건 특별검사, 국가인권위원회 장애차별조정위원회 조정위원, 헌법재판소 재판관을 역임하고 법무법인 한결 대표변호사로 재직 중이다.

박 수석은 "송 후보자는 시민의 정치적 자유 등 기본권 확대, 사회적 약자 인권 보호 등에 앞장서 왔다는 평가를 받고 있다"며 "인권 보장에 대한 확고한 신념과 따뜻하고 합리적인 리더십을 바탕으로 국가인권위원회의 위상을 강화하고, 변화하는 국제인권 기준에 부응하여 인권 선진국으로서의 대한민국 위상을 제고하는 데 노력할 것으로 기대한다"고 임명 이유를 밝혔다.

또 청와대는 송 후보자가 공개모집 및 후보추천위원회 절차를 거쳐서 선정됐으며 세계국가인권기구연합(GANHRI) 등 국내외 인권단체들이 요구해온 인권위원 선출 절차의 독립성과 투명성을 확보했다고도 밝혔다.

청와대는 향후 국회 인사청문회를 거쳐 두 후보자를 임명할 계획이다.

문 대통령은 이날 차관급 인사도 단행했다. 행정안전부 차관과 재난안전관리본부장에는 각각 고규창 행안부 기획조정실장과 이승우 행안부 재난협력실장을 임명했다.

박 수석은 "고 신임 차관은 지역 현장에 대한 폭넓은 이해와 탁월한 정책기획 능력을 갖추고 있어 주민 중심 자치분권, 지역경제 활성화를 위한 지역균형 뉴딜, 정부 혁신 등 국정과제를 차질없이 완수할 것으로 기대한다"며 "이 신임 본부장은 다양한 재난 대응 경험과 업무 추진력을 바탕으로 코로나19 총력 대응, 재난안전관리시스템 혁신 등 주요 현안을 충실히 수행해 나갈 것"이라고 임명 이유를 밝혔다.

또 산업통상자원부 제2차관과 통상교섭본부장에는 박기영 산자부 기획조정실장과 여한구 대통령비서실 신남방·신북방비서관을 각각 임명했으며, 행정중심복합도시건설청장에 박무익 국토교통부 교통물류실장을, 국립외교원장에 홍현익 세종연구소 안보전략연구실 수석연구위원을 내정했다.

박 수석은 "박 신임 차관은 에너지·자원 정책에 대한 높은 전문성과 뛰어난 업무 추진 역량, 원활한 소통 능력을 바탕으로 수소경제 등 그린 뉴딜, 에너지 전환, 탄소중립 등 핵심 정책을 성공적으로 완수해 나갈 것"이라며 여 신임 본부장에 대해서도 "국제통상·경제 협력 전반에 대한 정책 수립과 조정 능력이 뛰어나고 협상 능력도 탁월하다는 평가"라고 설명했다.

또 박 신임 청장은 "국토·교통 업무 전반에 대한 이해도가 높고 정책 시야가 넓은 행정 전문가"라고, 홍 신임 국립외교원장은 "외교·안보 전반에 대한 폭넓은 이해와 전문성을 갖추고 있다"고 임명 이유를 밝혔다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr