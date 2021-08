중기중앙회 'ESG 애로신고센터' 설치…"중소기업 경영안정 도모"

[아시아경제 김보경 기자] 중소기업중앙회는 중소기업의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 관련 애로 대응을 위해 중기중앙회 홈페이지 내 'ESG 애로신고센터'를 설치했다.

중기중앙회는 지난달 ESG 전담팀 신설에 이어 ESG 애로신고센터를 개설했다고 5일 밝혔다. 급속한 경영 환경의 변화가 중소기업에 야기하는 부담을 완화하고 지속가능경영 기조에 무사히 연착륙할 수 있도록 지원하기 위함이다.

ESG 애로신고센터는 중소기업계의 애로사항을 수렴하고 개선방안을 도출하는 창구로 활용될 예정이다.

중소기업들은 ESG 관련 거래처의 부당한 요구나 평가비용 과다, 평가 기준 혼란, 정부지원 요청 등을 포함한 ESG 관련 다양한 분야의 애로를 호소할 수 있게 된다.

접수된 애로사항은 사실 확인과 검토를 거쳐 정부·국회·대기업 등에 개선 요청 및 정책과제로 제안해 중소기업 경영안정을 도모할 계획이다.

중앙회 홈페이지 내 상담센터 탭의 'ESG애로신고센터'를 통해 접속할 수 있다. 별도의 회원가입 없이 간단한 인증만으로 애로사항 호소, 내역 확인이 가능하다.

정욱조 중기중앙회 혁신성장본부장은 "향후 중소기업 대상 ESG 요구가 확산되는 과정에서 발생할 애로사항을 청취하고 발 빠르게 대응하고자 ESG애로신고센터를 개설했다"면서 "중소기업의 목소리가 바람직한 ESG 경영문화 확산에 기여할 수 있도록 정책개선 등을 위해 노력할 것"이라고 말했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr