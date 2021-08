11번가, 라이브방송서 '삼양식품 로제불닭' 단독 선출시

[아시아경제 김유리 기자] 11번가는 식품·외식업계와 협업해 MZ세대들에게 인기가 높은 로제불닭, 발사믹 치킨 등 신상 먹거리 라이브방송을 진행한다고 5일 밝혔다.

5일 오후 8시 '라이브11(LIVE11)'을 통해 삼양식품의 신제품 '로제불닭 2종' 온라인몰 단독 선출시 라이브방송이 진행된다. 최근 삼양식품이 내놓은 로제불닭 간편식 2종 '로제불닭떡볶이'와 '로제불닭납작당면'을 자사몰(삼양맛샵) 제외 처음으로 출시한다. 정통 로제소스 대신 한국인의 입맛에 맞게 불닭, 고추, 크림을 넣어 만든 'K-로제소스'를 활용한 제품이다.

11번가는 라이브방송 선출시를 기념해 방송 시간 동안 29% 할인 혜택을 제공한다. 로제불닭 한정 굿즈 증정, 라이브방송 중 구매 인증 고객 대상 애플워치 추첨, 신세계 모바일 상품권 추첨 등도 진행한다.

오는 9일 오후 8시에는 롯데리아가 최근 리뉴얼한 제품을 소개하는 '롯데리아 매장털업' 라이브방송이 진행된다. 기존과 동일한 가격에 양상추는 50%, 패티는 각각 25%, 28% 늘려 재탄생한 리뉴얼 신제품 '불고기버거 세트'와 '한우불고기 세트'를 소개하고 라이브 중 약 20% 할인 판매를 한다. 롯데리아 모바일 금액권 경품 증정, 선데 아이스크림 한정수량 할인 등 혜택도 제공한다. 이 날 방송에는 유튜브 채널 피식대학의 인기 코너인 '한사랑 산악회'의 배용길이 출연해 롯데리아 매장을 '습격'할 예정이다.

이색 먹거리 리뷰도 한다. 오는 11일 오후 9시에는 교촌치킨과 함께 '교촌의 모든 맛' 라이브방송을 진행, 최근 먹방 유튜버 사이에서 인기인 교촌 신상품 '발사믹 치킨'과 교촌 인기제품들을 소개한다. 방송 중 최대 25% 할인, 100원 딜, 퀴즈 경품 이벤트 등도 선보인다.

11번가는 앞서 식품·외식업계와 협업한 신메뉴 소개 라이브방송을 여러 차례 선보여왔다. 지난 6월 진행한 '배스킨라빈스 이달의 맛 털업 라이브방송'에는 31만5000명, 7월 진행한 '엔제리너스 신제품 불닭반미 털업 라이브방송'에는 30만명 이상의 시청자가 신메뉴 먹방을 시청했다.

