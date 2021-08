신세계TV쇼핑 '순금특집' 라이브…5% 즉시할인·10% 적립금 혜택

상반기 순금 거래액 90% 증가

7월 들어 오름세 더 커져 전월비 205% 신장

6일 정오 모바일 신세계TV쇼핑 라이브 통해 순금 18종 선봬

[아시아경제 김유리 기자] 신세계TV쇼핑은 오는 6일 '순금특집' 방송에 나선다고 5일 밝혔다. 최근 금값이 전년대비 17% 가량 하락하면서 금 상품 수요가 급증한 데 따른 결정이라는 설명이다.

'순금특집'은 6일 오후 12시부터 1시간 동안 모바일 방송을 통해 진행된다. 순도 999.99%의 순금 제품 18종을 특가에 선보인다. 방송은 신세계TV쇼핑 모바일 애플리케이션에서 시청할 수 있다.

지난해 8월 g당 최고 7만8538원까지 치솟았던 금값은 최근(2일 기준) 6만6871원으로 약 17% 가량 하락했다. 비교적 안전자산인 금 투자 수요도 증가하는 추세다.

신세계TV쇼핑의 올 상반기 순금 거래액은 2020년 하반기 대비 90% 신장했다. 최근 3개월간 금값이 가장 낮았던 6월 말(6월30일, 6만3822원) 이후 7월 순금 거래액은 6월 대비 205% 신장했다. 지난달 28일 진행했던 '삼성금거래소 순금 골드바' TV방송은 목표 매출의 193%를 달성하며 상반기 진행했던 금 상품 방송 중 최고 매출을 기록하기도 했다.

40~60대 중·장년 고객 비중이 높은 TV방송뿐만 아니라 20~30대 MZ세대 고객 비중이 높은 온라인몰의 순금 매출도 증가하는 추세다. 신세계TV쇼핑 온라인몰 7월 최다 주문상품 중에는 '골드바(3.75g)'와 '순금 패션 목걸이' 제품이 상위 5위 안에 들었다.

이에 따라 신세계TV쇼핑은 TV방송과 온라인몰, 모바일 방송에서 순금 판매를 적극 확대하고 특가 혜택을 선보일 예정이다. 6일 진행하는 '순금특집' 모바일 방송에서는 골드바 5종과 팔찌와 목걸이 등의 패션 주얼리 제품 13종을 준비했다.

골드바는 순도 999.9% 인증을 받은 고품질 제품으로 1돈(24k, 3.75g)부터 10돈(24k, 37.5g)까지 중량을 다양하게 구성해 고객 선택의 폭을 넓혔다. 주얼리는 20~30대 MZ세대의 패션 트렌드에 맞춰 다른 제품과 함께 레이어드해 스타일링 할 수 있는 감각적인 디자인의 상품들로 준비했다. 중량도 반 돈(24k, 1.875g)부터 5돈(24k, 11.25g)까지 다양하게 선보인다.

판매상품은 모두 홀마크(순금각인) 인증을 받은 '한국금다이아몬드 거래소'가 보증하는 것으로 중량과 제품 구성에 신뢰를 더했다.

당일 구매 시 5%의 즉시 할인과 최대 2만원 한도의 적립금 혜택이 제공될 예정이며, 방송 중 4개의 상품을 선정해 20분 한정 타임세일을 추가 적용하는 깜짝 혜택도 선보인다. 판매 가격은 방송 전일(5일)의 금 시세를 적용해 책정된다.

장정민 신세계TV쇼핑 모바일상품팀장은 "안전자산에 대한 투자 수요 증가와 추석 명절 기간의 소비 심리가 맞물려 하반기엔 금 인기가 더욱 높아질 것으로 예상한다"며 "세대를 아우르는 다양한 제품과 혜택을 준비해 고객 만족에 최선을 다하겠다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr