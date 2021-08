SKT, 메타버스 '이프랜드'서 활동할 아바타 인플루언서 모집

[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤은 메타버스 플랫폼 이프랜드(ifland)에서 아바타로 활동하는 신개념 인플루언서 그룹인 ‘이프렌즈(ifriends)’를 모집한다고 5일 밝혔다.

이들은 인플루언서로서 메타버스 세상에서 즐길 수 있는 다양한 콘텐츠를 만들고 다른 이용자들과 실시간으로 소통하며 메타버스 대중화를 견인하는 활동을 하게 된다. 모집 분야는 일상 토크부터 전문 토론 ? 개그 ? 강연 등 다양하다. 선발 시 이달부터 3개월 간 이프랜드 내에서 ▲모임 진행 ▲다른 모임 놀러 가기 ▲커뮤니티 구축 ▲이프랜드 홍보 등의 활동을 하게 된다.

SK텔레콤은 이프렌즈들에게 ‘이프랜드 여행자 웰컴 키트’와 소정의 활동비를 지급하고 모임 활동 성과에 따라 추가 인센티브도 제공하기로 했다. 이프렌즈가 메타버스 세상에서 새로운 커리어를 개척하는 것은 물론, 나아가 메타버스 세상에서 수익을 창출할 수 있는 방법도 마련한다는 방침이다.

메타버스 세상에서 인플루언서가 되고 싶은 만 14세 이상의 고객이라면 누구나 이프렌즈로 지원할 수 있다. 오는 23일까지 이프랜드 공식 홈페이지, 지원 웹사이트에서 접수한다. 공모 결과는 이달 중 개별 통보 및 고지된다. SK텔레콤은 8월 중 기존 안드로이드 버전 외에 이프랜드 iOS 버전을 선보여 서비스를 확대해 나갈 예정이다. 이프렌즈 역시 안드로이드 및 iOS 디바이스 구분없이 모두 지원 가능하다.

양맹석 SK텔레콤 메타버스사업담당은 “이프렌즈는 메타버스라는 새로운 세상과 현실을 연결시켜 주는 초기 개척자와 같다”며, “이프렌즈로 활동하며 우리와 함께 이프랜드를 키워 나갈 재능 있는 분들의 많은 참여를 바라며, 이프렌즈가 메타버스 세상에서 무한한 꿈을 실현할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

