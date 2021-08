신세계百, 대전점은 '아트＆사이언스'…문화센터 회원 모집

[아시아경제 임춘한 기자] 신세계백화점은 오는 27일 문을 여는 대전점의 이름을 '아트&사이언스'로 정하고, 문화센터 회원을 모집한다고 5일 밝혔다.

아트&사이언스는 백화점과 함께 호텔, 과학 등 다양한 시설이 들어설 예정이다. 과학 콘텐츠 체험 및 문화생활, 여가 활동 등이 가능한 대전 충청 지역 랜드마크로 지하 5층, 지상 43층 규모(약 28만㎡)다.

신세계아카데미(문화센터)는 가을학기 신규 회원을 모집한다. 카이스트 교수진들과 과학 이야기를 나누는 특강 자리를 마련했다. 공경철 카이스트 기계공학부 교수는 국내외 로봇 산업의 최신 트렌드를 소개하는 강의를 한다.

대전과 가까운 세종의 고려대 한국학 연구소와 연계한 역사 문화 강좌와 대전문학관과 연계한 시 창작 강의, 전기 물레를 이용한 도예 강좌 등 900여개 강좌를 선보인다. 이지선 한국스포츠스태킹 대전협회 소속 코치는 ‘우리 아이 똑똑해지는 스포츠스태킹(컵쌓기)’ 강좌를 준비했다.

신세계백화점 관계자는 "대전과 충청 지역 문화 콘텐츠와 연계해 다양한 강좌를 구성했다"며 "교육 프로그램 확대 등 지역 수강생들의 수요에 맞춘 강좌를 통해 차별화 된 서비스를 선보일 것"이라고 말했다.

