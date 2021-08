[아시아경제 이관주 기자] 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 745,000 전일대비 4,000 등락률 -0.53% 거래량 245,717 전일가 749,000 2021.08.04 15:30 장마감 관련기사 9000억 사들인 외국인…코스피 3280대로 상승 마감코스피, 외인 매수세에 3230선 마감...반도체株 급등코스피, 3220선 등락 반복...삼성전자 '8만전자' 회복 close 는 전기차용 배터리 기술력 강화를 위해 장래혁 한국과학기술원(KAIST·카이스트) 공과대학 전기전자공학부 교수를 부사장으로 영입했다고 4일 밝혔다.

장 부사장은 삼성SDI에서 중대형 원형시스템 선행 전담팀 태스크포스(TF) 장을 맡으며 배터리 기술 연구개발을 담당할 예정이다.

1967년생인 장 부사장은 저전력 컴퓨팅 시스템 분야에서 세계적인 권위자로 평가받는다. 2012년에는 국제전기전자학회(IEEE), 2015년엔 국제컴퓨터학회(ACM) 석학회원으로 선정되기도 했다.

삼성SDI는 "중대형 배터리 사업 확대에 발맞춰 개발 경쟁력을 강화하고 초격차 기술을 확보하기 위한 인사"라고 설명했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr