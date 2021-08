[아시아경제 이관주 기자] 알루코 알루코 001780 | 코스피 증권정보 현재가 4,720 전일대비 70 등락률 +1.51% 거래량 395,066 전일가 4,650 2021.08.04 15:30 장마감 관련기사 대국민주 “카카오” 지금 들어가도 될까요?[단독]알루코, LG·SK와 수주 계약 추진[특징주] 케이피티유, 알루미늄 국내 1위 생산 자회사 및 유통 부각 '강세' close 는 120억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 4일 공시했다. 전환에 따라 발행할 주식은 249만4800주로 주식총수 대비 2.98%, 주당 전환가액은 4810원이다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr