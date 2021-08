양지사, 영업손실 18억2206만원…적자전환

[아시아경제 이관주 기자] 양지사 양지사 030960 | 코스닥 증권정보 현재가 12,250 전일대비 150 등락률 -1.21% 거래량 48,134 전일가 12,400 2021.08.04 15:30 장마감 관련기사 양지사, 커뮤니티 활발... 주가 1.27%.[특징주]양지사 품절주 효과...장초반 강세양지사, 커뮤니티 활발... 주가 -2.74%. close 는 개별재무제표 기준 당해사업연도 영업손실 18억2206만원을 기록해 직전사업연도 대비 적자전환했다고 4일 공시했다. 매출액은 443억9850만원으로 9.1% 감소했다.

회사 측은 "코로나19 영향으로 인한 수출감소로 영업이익 감소 및 전기 투자부동산 매각으로 인한 전기대비 당기순이익이 감소했다"고 설명했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr