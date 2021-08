KB국민銀, '청소년의 멘토 KB' 제4회 소프트웨어 경진대회 개최

[아시아경제 김진호 기자] KB국민은행은 디지털 시대에 맞는 창의적인 인재 발굴을 위해 '청소년의 멘토 KB!' 제4회 소프트웨어 경진대회를 개최한다고 4일 밝혔다.

올해 주제는 전 세계적 트렌드인 환경·사회·지배구조(ESG)에 맞춰 국민과 함께 ‘환경을 바꾸는 소프트웨어’로 진행된다. 자바(java), 파이썬(python), C언어 등 모든 프로그래밍 언어를 활용해 출품이 가능하며 수상팀에게는 소정의 상금을 제공할 예정이다.

소프트웨어와 프로그램 언어에 관심있는 고등학생 및 대학(원)생이면 개인 또는 팀으로 참여가 가능하다. 대회 신청은 오는 9월 26일까지 KB국민은행 소프트웨어 경진대회 홈페이지를 통해 접수할 수 있다.

경진대회 본선에 진출한 15개 팀의 출품작은 메타버스 공간에 구현된 KB국민은행 신관 부스에 전시될 예정이다. 소프트웨어에 관심있는 누구나 메타버스에 접속해 출품작을 관람하고 투표를 통해 심사에 참여할 수 있다.

KB국민은행 관계자는 “청소년들이 소프트웨어에 대한 재능과 역량을 마음껏 발산하기를 바란다”며 “디지털 시대에 맞는 우수한 인재들이 많이 참여하기를 희망한다”고 밝혔다.

