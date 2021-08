아우디 e-트론, 2021 대한민국 디지털애드 어워즈 금상 수상

[아시아경제 이기민 기자] 아우디코리아가 아우디 e-트론 론칭 캠페인이 '2021 대한민국 디지털애드 어워즈' 디지털 크리에이티브 부문에서 금상을 수상했다고 4일 밝혔다.

지난해 진행된 아우디 e-트론 론칭 캠페인은 아우디의 첫 번째 순수 전기차인 e-트론의 국내 출시와 함께 e-트론을 알리고 실제 고객의 이야기를 담은 고객 참여형 이벤트 등의 다양한 콘텐츠를 선보인 캠페인이다.

아우디는 단순한 차량 소개가 아니라 e-트론에 대한 보다 직관적인 메시지를 전달하고 실제 고객들과 함께 소통하며 차량에 대한 관심과 세일즈에 기여해 우수한 평가를 받아 수상의 영예를 안게 됐다고 설명했다.

아우디 e-트론 론칭 캠페인은 국내·외에서 총 4가지의 주제, 15개의 짧은 영상 콘텐츠로 제작됐다. 해당 컨텐츠는 아우디 코리아 공식 SNS 채널 외에도 카카오 갤러리 등 다양한 외부채널을 통해서도 소개됐다. 이와 함께 후속 콘텐츠로 고객 참여형 캠페인인 #myetron 이벤트를 진행하기도 했다.

한편 2021 대한민국 디지털애드 어워즈는 한국디지털광고협회에서 주관하는 디지털 광고 시상식이다. 디지털 광고업에 종사하고 있는 전문가로 구성된 심사위원단이 마케팅, 크리에이티브, 테크솔루션 등 총 14개 부문의 출품작을 심사해 우수한 성과를 거둔 작품을 선정한다.

