롯데홈쇼핑 "올림픽 국가대표 선수단 선전에 공식 후원 효과 ↑"

' 국가대표 댓글 응원 이벤트' 1만명 이상 참여

주요 경기 시간대 전략적 상품 편성, 주문수량 최대 2배 이상 증가

2024년까지 대한체육회 공식 후원사, 미디어커머스 활용 스포츠 마케팅 전개

[아시아경제 김유리 기자] 롯데홈쇼핑은 2020 도쿄올림픽에서 대한민국 국가대표 선수단이 선전하며 공식 후원 효과를 누리고 있다고 4일 밝혔다.

대한체육회 공식 후원사인 롯데홈쇼핑은 지난달 22일부터 국가대표 선수단의 선전을 기원하는 '파이팅 코리아 쇼핑대전'을 진행 중이다. 오는 8일까지 모바일 애플리케이션에서 진행하는 '국가대표 댓글 응원 이벤트'에는 지난 3일 기준 1만명이 넘는 고객이 참여하는 등 호응을 얻고 있다. 대형 스포츠 행사 기간 동안 남성 고객이 증가하는 점을 고려해 남성 상품 판매를 확대하고, 짧은 시간 내 의사 결정이 가능한 간편식 등을 집중 편성한 결과 TV홈쇼핑 상품 매출(7월23일~8월3일, 주문금액 기준)이 전년 동기 대비 15% 이상 증가한 것으로 나타났다.

특히 야구, 배구 등 장시간 진행되는 구기종목 경기 시간에 판매한 상품은 평소보다 주문 수량이 최대 2배 이상 증가했다. 야구, 축구, 여자 배구가 동시에 진행된 지난달 31일 오후 7시부터 10시까지 주문 수량은 전주 대비 45% 증가했으며 경기 종료 후 선보인 '아디다스 남성 드로즈'는 남성 고객이 일반 방송과 비교해 약 20% 증가하며 6000세트가 판매됐다.

앞서 지난달 28일 축구 온두라스전이 진행된 오후 5시30분 직전 '굽네 순닭다리살'을 판매해 평소보다 2배 이상 높은 실적을 나타내기도 했다. 롯데홈쇼핑은 남은 올림픽 기간 동안 주요 경기 일정에 따라 인기 상품을 집중적으로 편성할 예정이다. 여자 골프 경기 시간에 맞춰 프로바이오틱스, 보스웰리아 등 건강식품을 판매하고 마지막 주말인 7일, 8일에는 리빙 대전을 통해 다이슨 신모델 출시 특집전, 코지마 스윙 운동기, 딤채 원데이 특집전 등을 방송한다.

롯데홈쇼핑은 2024년까지 대한체육회 공식 후원사로서 올림픽, 아시안게임 등 주요 국제 경기에 출전하는 국가대표 선수단에 대한 다양한 마케팅 활동을 전개할 예정이라고 밝혔다. 굿즈 개발, 각종 스포츠 관련 미디어 콘텐츠 기획 등 자사가 보유한 상품 및 콘텐츠 제작, 유통 역량을 활용한 차별화 마케팅을 통해 국내 스포츠 활성화에 기여한다는 계획이다.

신성빈 롯데홈쇼핑 마케팅본부장은 "대한민국을 대표해 올림픽에 출전한 우리 선수들의 선전으로 올림픽에 대한 국민적 관심이 높아지면서 공식 후원 효과를 보고 있다"며 "앞으로도 대한체육회 공식 후원사로서 미디어 커머스를 활용한 다양한 스포츠 마케팅을 통해 국내 스포츠 활성화에 기여할 계획"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr