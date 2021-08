[아시아경제 이민우 기자] 미코 미코 059090 | 코스닥 증권정보 현재가 13,700 전일대비 50 등락률 -0.36% 거래량 171,208 전일가 13,750 2021.08.03 15:30 장마감 관련기사 미코, 작년 당기순익 297억원…전년比 35% 증가[e공시 눈에 띄네]코스닥-18일미코, 이석윤 대표이사 신규 선임 close 는 관계사 스페클립스의 주식 2만8868주를 40억원 상당에 취득하기로 결정했다고 3일 공시했다. 회사 측은 사업포트폴리오 다각화 및 사업 시너지 강화를 위해서라고 설명했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr