최종건 외교1차관, 이란 대통령 취임식 정부 대표로 참석

[아시아경제 유인호 기자] 최종건 외교부 1차관이 세이에드 에브라힘 라이시 제13대 이란 대통령 취임식에 정부 대표로 참석한다고 외교부가 3일 밝혔다.

최 차관은 4일부터 취임식이 열리는 5일까지 테헤란을 방문할 예정이다.

외교부는 최 차관의 방문이 라이시 행정부 출범 이후 양국 관계 강화의 의지를 전달하는 계기가 될 것으로 기대했다.

최 차관은 방문 기간 세이에드 압바스 아락치 이란 외교차관과 회담하고 양국관계 및 지역 현안 등을 협의할 예정이다.

최 차관은 지난 1월 이란이 압류한 한국 선박 석방과 동결자금 문제를 협상하기 위해 이란을 방문해 아락치 차관을 만난 적이 있다.

당시 최악으로 치달은 양국관계는 한국 정부가 동결자금 문제 해결에 적극적인 의지를 보이고 이란이 선박을 풀어주면서 회복됐지만, 이란이 여전히 완전한 문제 해결을 촉구하고 있어 이번 회담에서도 논의될 전망이다.

