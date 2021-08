쿠팡, 반려동물 여름나기 위한 '멍냥상회 쿨썸머 세일'

더운 날씨로 지친 반려동물 위해 다양한 카테고리별 아이템 선보여

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡은 여름을 맞아 반려동물을 키우는 고객들을 위한 '멍냥상회 쿨썸머 세일'을 진행한다고 3일 밝혔다.

이번 세일은 반려동물을 키우는 데 필요한 상품 중 선호도가 높은 제품들로 준비됐으며 쿠팡 와우 멤버십 회원 대상으로 풍성한 할인 혜택을 제공한다.

'8월 펫 할인관'에서는 다양한 펫 용품들을 합리적인 가격에 구입할 수 있다. 또한 '펫 여름나기 특급 노하우', 'MD's Pick 여름맞이 쟁여템 추천', '특가상품' 등 카테고리를 운영해 고객들이 편리하게 필요한 상품을 구매할 수 있도록 돕는다.

윤혜영 쿠팡 리테일 부사장은 "여름철을 맞이해 반려동물에게 필요한 상품들을 합리적인 가격에 구매할 수 있도록 준비했다"며 "앞으로도 쿠팡은 더 좋은 고객 경험을 제공하기 위해 다양한 기획전을 마련할 것"이라고 말했다.

