LG에너지솔루션, 공식 홈페이지 개편

ESG 메뉴 신설…채용 및 재무정보 다양화

한국어, 영어, 중국어, 폴란드어, 독어 등 5개국 언어 운영

[아시아경제 황윤주 기자] LG에너지솔루션이 3일 공식 홈페이지를 리뉴얼하고 고객과의 온라인 소통 강화에 나섰다.

LG에너지솔루션은 다양한 이해 관계자들을 위한 콘텐츠 다양화 및 글로벌 홈페이지로서의 역할을 강화하기 위해 홈페이지를 개편했다고 3일 밝혔다.

우선 LG에너지솔루션은 고객 편의성 향상을 위해 홈페이지 메뉴를 ▲Business ▲ESG(환경·사회·지배구조) ▲Company ▲Investor ▲Career으로 개편했다. 특히, 글로벌 트렌드인 ESG 메뉴를 신설하고 메인 화면에도 기후변화대응, 공급망 관리, 자원선순환 체계 등 ESG 경영에 관한 주요 전략과 상세한 활동 내용을 담았다.

LG에너지솔루션은 기업정보를 비롯해 채용 및 재무정보도 한층 강화 하는 한편, 사용자들의 클릭 동선을 고려한 콘텐츠 배치와 세련되고 직관적인 인터페이스를 구축하여 원하는 정보와 메뉴들을 한눈에 볼 수 있도록 디자인 했다

또 LG에너지솔루션은 홈페이지 내 고객문의 항목을 제품, 미디어, 파트너십, IR 등으로 구분해 고객과의 소통 정확도를 높이고, 문의하기 메뉴를 네비게이션 영역에 배치해 어디에서나 빠르게 접근할 수 있도록 했다.

LG에너지솔루션은 이달 내로 글로벌 브랜드 인지도 강화를 위해 기존 한국어, 영어 외에도 중국어, 폴란드어, 독일어 등 5개 언어 운영을 통해 글로벌 사용자와의 접점도 강화할 예정이다.

LG에너지솔루션 관계자는 “이번 홈페이지 개편을 통해 고객 편의성을 향상시키고 다양한 언어 제공을 통한 접근성을 확대해 글로벌 배터리 선도 기업으로서의 이미지 제고에 앞장설 예정이다”라고 밝혔다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr