'4세대 실손보험' 출시 한 달, 인기도 없고 문턱도 높다

3세대 상품 시기와 비교해 30% 미만 줄어들어

[아시아경제 기하영 기자]4세대 실손의료보험 도입 이후 실손보험 판매량이 줄어든 것으로 집계됐다. 다만 보험료 인상이 예고되는 연말, 연초가 되면 4세대로 전환하려는 가입자가 지금보다는 늘어날 수 있다는 전망도 나온다.

3일 각 손해보험사에 따르면 4세대 실손보험이 출시된 후 한 달간 판매량이 이전 3세대 상품 시기와 비교해 절반 미만 수준으로 위축됐다. 회사에 따라 차이는 있지만 마지막으로 3세대 실손보험을 가입하려고 가입자가 몰린 6월과 비교하면 각사의 4세대 출시 첫 달 판매량은 한 달만에 30% 미만으로 줄어들었다. 일부 보험사는 지난달 4세대 실손 판매량이 6월 3세대의 10분의 1 수준으로 급감했다고 전했다. 기존 1∼3세대 가입자의 전환도 미미한 수준으로 알려졌다.

보험업계에서는 소비자들이 4세대 실손보험을 기존 상품보다 불리하다고 여기기 때문이라고 추측했다. 4세대 실손보험은 진료비 자기부담 비율이 3세대 상품보다 높고, 비급여 이용량이 많으면 보험료가 300%까지 할증된다. 보험료는 10% 가량 저렴하지만 유인 효과는 나타나지 않았다.

실손보험 판매량이 줄어든 데에는 보험사들의 소극적인 판매도 영향을 미친 것으로 보인다. 일부 보험사는 최근 2년간 진료 경험이 있거나 각종 보험금 합산액이 일정액을 넘는다는 이유만으로 가입을 거절하는 등 최근 몇 달 새 실손보험의 가입 문턱이 급격히 높아졌다. 기존 가입자의 비급여 진료비 통제에 성과를 내지 못한 보험업계는 병원에 안 갈 것으로 보이는 가입자만 최대한 골라서 받는 방식으로 손해를 줄이려 하는 것이다.

