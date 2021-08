레페리, 라이브커머스 7개월 누적 195만뷰…거래액 27억원 달성

[아시아경제 이승진 기자] 레페리가 2021년 1월부터 7월까지의 라이브커머스 성장지표를 발표했다.

뷰티 인플루언서 비즈니스 그룹 레페리는 2021년 1월부터 7월까지 소속 크리에이터 함께 진행한 라이브커머스의 누적 시청자수는 약 195만뷰, 누적 거래액은 약 27억원을 넘어섰다고 3일 밝혔다.

레페리 커머스마케팅팀에서 7개월간 진행한 라이브커머스 데이터를 분석한 결과, 거래액은 매월평균 22%씩 증가했으며 시청자수는 평균 약 3만 뷰인 것으로 나타났다. 진행 건수는 2020년 하반기 대비 2021년 상반기에 1200% 상승했다. 라이브커머스를 진행하는 크리에이터 수도 작년 하반기 대비 상반기에 533%로 크게 확대됐다.

라이브커머스에서 두각을 보이고 있는 대표 크리에이터로는 레오제이, 민스코, 아랑, 데이지가 있다. 해당 크리에이터들은 현재까지 진행한 모든 마켓에서 1분 만에 완판 등 매진행렬을 이어갔다. 이중 레오제이는 지난달 16일 네이버 쇼핑라이브에 본인의 이름을 내건 엔터테인먼트형 쇼핑 채널 ‘레오플릭스’를 선보이며 인기를 이어가고 있다.

라이브커머스 진행 품목으로는 쿠션, 아이섀도우 등 색조 화장품이 전체 53%로 가장 높았다. 이어 크림, 에센스 등의 ▲기초 화장품 35% ▲식품 7% ▲바디 및 헤어 3% ▲리빙 및 기타 2% 순으로 나타났다. 특히 올해부터는 뷰티 품목 외 다이슨, 롯데호텔 브랜드와의 협업을 통해 리빙, 라이프스타일 영역으로 점차 마켓을 확대하고 있다.

가장 높은 시청자수를 기록한 라이브커머스는 지난 2월 크리에이터 데이지와 함께 아이오페 5세대 에어쿠션 출시 기념으로 진행한 마켓이 누적 24만뷰로 최고치를 찍었다. 그 외 아랑과 VDL이 진행한 라이브가 20만뷰, 민스코와 설화수가 진행한 라이브도 17만뷰 이상을 기록하며 네이버 쇼핑 라이브 상위권에 랭크됐다.

레페리는 2017년 9월 업계 최초로 인플루언서 마케팅에 커머스를 연동시킨 ‘소셜마켓’ 서비스를 출시하며 3년 새 147% 매출 성장을 기록한 바 있다. 작년 하반기부터는 라이브커머스에 박차를 가하며 관련 크리에이터 육성, 홈 영역으로의 확장 등 인플루언서 커머스 비즈니스를 확대했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr