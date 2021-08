한국GM, 7월 1만9215대 판매…전년比 44.5%↓

[아시아경제 이기민 기자] 한국GM이 지난달 내수 4886대, 수출 1만4329대 등 1만9215대를 판매했다고 2일 밝혔다.

한국GM의 지난달 내수와 수출이 지난해 7월에 비해 각각 30.1%, 48.2% 줄었다. 한국 GM은 이에 대해 반도체 수급난의 영향으로 국내외 판매가 줄었다고 설명했다.

내수는 쉐보레 트레일블레이저가 총 1991대 판매되며 실적을 이끌었다. 쉐보레 스파크는 국내 시장에서 1571대가 판매되며 트레일블레이저의 뒤를 이었다. 픽업트럭인 쉐보레 콜로라도는 전년 동월 대비 48.5% 증가한 548대의 판매고를 올렸다.

수출의 경우 쉐보레 트레일블레이저가 형제 차종인 뷰익 앙코르 GX와 함께 1만1484대가 판매됐다. 트레일블레이저는 국내외에서 상품성과 가성비를 인정 받으며 올해 6월 국내 완성차 수출 1위 차종으로 이름을 올린 바 있다.

시저 톨레도 한국GM 영업·서비스·마케팅 부문 부사장은 "코로나19의 재확산세에도 불구하고 쉐보레 트레일블레이저, 콜로라도와 같은 RV 차량들에 대한 국내 고객들의 관심이 여전히 뜨겁다"며 "하반기에는 더욱 다양한 차량 라인업과 파격적인 마케팅 활동을 바탕으로 쉐보레의 제품과 브랜드 가치를 고객들에게 전달하기 위해 노력할 것"이라고 밝혔다.

