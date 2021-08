순천시 ‘직접민주주의 중심도시’ 캐치프레이즈 공모

오는 25일까지 응모 접수, 최종 수상작 6인 총 120만원 시상

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시(시장 허석)는 민선 7기 역점 시책사업으로 시민 소통과 참여를 통한 시정 운영을 선도하는 ‘직접민주주의 중심도시 순천’의 위상을 홍보하기 위해 오는 25일까지 캐치프레이즈(표어)를 공모한다고 2일 밝혔다.

이번 공모는 누구나 쉽고 친근하게 ‘직접민주주의 중심도시 순천’을 연상할 수 있는 홍보문구를 만들기 위한 것으로 시의 이미지 브랜드화에 관심 있는 사람이면 누구나 응모할 수 있다.

응모방법은 시 홈페이지에 있는 서식을 내려 받아 일상생활 속 직접민주주의 가치, 시민의 권리와 의무, 시민의 시정 참여의 중요성 등을 담은 문구를 20자 내외로 작성해 시 시민주권담당관에게 우편이나 메일로 제출하면 된다.

그 밖에 궁금한 사항은 전화로 문의하면 된다.

캐치프레이즈 응모작은 내부 심사와 시민 선호도를 조사한 후 최종 순천시 시민주권위원회에서 적합성, 친근성, 전달성 등을 종합적으로 평가해 내달 14일 시 홈페이지에 수상작을 발표할 계획이다.

시상은 최우수 1편(50만 원), 우수 2편(각 20만 원), 장려 3편(각 10만 원)의 최종 수상작을 선정해 총 120만 원의 상당의 상품권을 수여한다.

한편, 선정된 캐치프레이즈는 시 홈페이지에 게재되며, 각종 홍보물과 기념품, 행사 등의 홍보문구로 활용할 예정이다.

시 관계자는 “그동안 순천시 민선 7기는 시민들의 다양한 시정 참여와 소통을 통해 일상의 삶과 직결된 정책추진을 선도해 왔다”며, “이번 캐치프레이즈 공모를 통해서 ‘직접민주주의 중심도시 순천’의 이미지가 널리 홍보되고 더욱 자리매김이 될 수 있도록 많은 관심과 참여를 부탁드린다”라고 말했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr