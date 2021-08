[아시아경제 김봉수 기자] 과학기술정책연구원(STEPI)은 과학기술정보통신부의 국가우주정책센터 유치 기관 선정에 따라 1일자로 조직 개편을 시행했다고 2일 밝혔다.

STEPI는 '국가우주정책연구센터'를 원장 직속부서로 신설했다. 이번 조직개편으로 STEPI는 기존 4본부, 2센터, 6연구단, 2실에서 4본부, 3센터, 6연구단, 2실로 전환됐다. 센터 내에는 ‘정책연구1팀’과 ‘정책연구2팀’이 구성·운영된다. 인원은 한국천문연구원, 한국항공우주연구원, 국방과학연구원 등으로부터 총 10명이 차출된다.

STEPI는 "우주개발강국으로 도약하기 위한 연구개발·안보·우주외교·우주산업 분야 내실 있는 정책을 마련할 예정"이라고 밝혔다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr