2030 공략 나선 윤석열 "청년이 만든 정책, 사회에 큰 반향 줄 것"

[아시아경제 박준이 기자] 윤석열 전 검찰총장이 국민의힘 입당 후 첫 공개 행보로 2030 공략에 나섰다.

윤 전 총장은 오후 서울 영등포구 하우스 카페에서 열린 '상상23 오픈세미나'에 참석해 싱크탱크 발족을 축하하고 청년들과 만나 한국 사회에 필요한 청년 정책에 대해 논의했다.

'상상23'은 윤 전 총장 측 국민캠프에 청년특보로 합류한 장예찬 시사평론가가 공동 출범한 청년 정책 싱크탱크다.

윤 전 총장은 이날 세미나 축사에서 "다양한 분야에서 공부도 하고 사회 활동을 해온 우리 2030 청년 맹장(猛將)들이 기성세대들이 설계하고 해결해주지 못한 청년 세대를 위한 정책을 직접 연구하고 설계하겠다는 시도에 대해서 아주 격렬한 지지를 표한다"고 말했다.

그러면서 "여러분이 설계하고 만든 제도가 발표되면 미완이고 조금 완성이 덜 됐다고 하더라도 기성 정치권이나 사회적으로 굉장한 반향을 줄 것"이라면서 "여러분의 이런 시도가 큰 효과가 있을 것이라고 생각한다"고 부연했다.

또 "기성세대가 청년세대인 자식을 두고 있다고 해서 부모 자식 간 대화가 많은 것도 아니고 자기 자식이 도대체 무엇을 고민하고 뭘 하고 싶은지, 어떤 애로사항이 있는지 제도적, 종합적으로 이해하기가 어렵다"면서 "여러분들께서 직접 사회에서 맞부딪히면서 겪은 문제점들, 우리 사회가 어떻게 변화해야 하는지에 대해 좋은 의견을 달라"고 했다.

이날 세미나에선 싱크탱크 공동대표를 맡고 있는 김원재 전 유엔 사무국 디지털정책 보좌관의 기조발제에 이어 권미진 에그유니 대표, 오상록 하이퍼리즘 대표의 정책 제안이 이뤄졌다.

김 공동대표는 '평균나이 50대'인 한국의 정치 환경과 디지털 발전에 따라 변화한 산업 구조를 설명하며 "청년의 공정하고 자유로운 정치 참여가 보장돼야 한다"고 주장했다.

권 대표는 '스마트팜'을 주제로 청년 창업농을 지원하기 위한 대출 요건 완화과 공익직불금 도입을 제안했다. 이어 오 대표는 가상화폐 관련 사업자들의 불확실성을 완화시키기 위해 인재 확보, 인센티브 제도 도입 등 시스템 마련이 필요하다고 밝혔다.

청년들의 발표를 들은 윤 전 총장은 "기존의 법률은 농업이라는 걸 하나의 산업 비즈니스로 보는 것이 아니라 경자유전(耕者有田)에만 집착하고 있다"면서 "비즈니스 산업으로 발전시키기 위한 법 체계의 개정이 필요하다"고 말했다. 가상화폐와 관련해서도 "화폐라는 건 가치가 안정적이어야 결제 수단이 되면서 다른 모든 자산에 대한 평가 기준이 된다"면서 "어떻게 화폐가 될 수 있는지에서부터 시작해서 (가치 변동) 현상의 부작용을 최소화하는 제도가 무엇인지 (논의가 필요하다)"고 화답했다.

세미나엔 상상23 연구회원인 김일성 종합대 영문과 출신의 탈북청년 김금혁씨, 김지희 한국원자력연구원 노조 대외협력부장, 장충호 두산중공업 기술과장 등 10여명이 참석했다.

