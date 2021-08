[아시아경제 전진영 기자] 야권 대선주자인 윤석열 전 검찰총장이 지난달 31일 금태섭 전 더불어민주당 의원과 만찬을 갖고 정권교체에 대한 의견을 나눈 것으로 알려졌다.

윤 전 총장 측 국민캠프는 1일 “지난달 31일 저녁, 윤 전 총장과 금 전 의원의 저녁 만찬이 있었다”며 이같이 공지했다.

캠프는 “오후에 금 전 의원과 전화통화를 하던 중 저녁 번개 약속을 잡았고, 90여분 가량 식사를 하며 화기애애하게 대화를 나누었다”며 “‘국민의 상식이 통하는 나라’를 만들기 위한 정권교체에 의기투합한 시간이었다”고 평가했다.

그러면서 “두 사람은 앞으로도 자주 더 폭넓은 의견을 나눌 것이며, 국민의힘 입당 이후에도 다양한 국민의 참여를 이끄는 외연확장의 길에 나설 것이다”라고 덧붙였다.

