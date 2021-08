'불법 판스프링→안전펜스'로…현대차, 스쿨존 안전울타리 캠페인

불법 판스프링 업사이클링 해 어린이 보호구역 안전펜스로

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차가 국토교통부, 경찰청, 서울특별시, TS한국교통안전공단과 어린이 보호구역에 안전 울타리를 설치, 안전한 통학환경 조성에 나선다.

현대차는 지난달 30일 국토부, 서울시, TS한국교통안전공단과 '화물차 불법 판스프링 제거를 통한 어린이 보호구역 안전 울타리 설치 캠페인' 협역을 위한 업무협약을 체결했다고 2일 밝혔다.

비대면 방식으로 이뤄진 이날 협약엔 유원하 현대차 국내사업본부장 부사장, 김정희 국토부 자동차정책관, 이혜경 서울시 보행친화기획관, 류익희 교통안전공단 자동차검사본부장 등이 참석했다.

이번 캠페인은 정식 구조변경승인을 받지 않은 화물차 적재함 보조 지지대(판스프링)을 회수, 어린이 보호구역 안전펜스로 다시 제작해 설치하는 것을 골자로 한다. 업사이클링을 통해 도로 위 대표적 위험요소인 판스프링 관련 사고의 예방과 어린이 보호구역 안전 강화를 동시에 이룬단 취지다.

안전펜스는 서울시가 각 구청과 협의해 선정하는 어린이 보호구역에 오는 9월부터 설치될 예정이다.

이번 캠페인의 일환으로 현대차는 오는 3일부터 10월31일까지 판스프링 회수 프로그램을 국토부, 경찰청, 서울시, 교통안전공단과 합동 운영한다. 상용차 전용 블루핸즈(전국 50개소)를 방문해 캠페인 참여를 신청하는 선착순 300명의 화물 차주에게 판스프링 제거비용 및 주유상품권(10만원)을 지원하는 내용이다.

참여신청이 가능한 블루핸즈는 상용고객센터나 현대 트럭&버스 카카오 플러스 친구 채팅을 통해 안내받을 수 있으며, 차종 및 제조사와 관계없이 신청할 수 있다.

현대차 관계자는 "작은 실천으로 도로 위 안전을 위협하던 판스프링이 아이들을 지키는 보호장치로 완전히 탈바꿈할 수 있다"며 "전국에 계신 화물차주 및 트럭커와 함께 교통안전 문화를 개선할 수 있는 다양한 프로그램을 마련할 것"이라고 말했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr