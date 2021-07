LG전자, '프라엘 메디헤어' 체험공간 전국 200곳까지 확대

[아시아경제 정현진 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 157,500 전일대비 9,000 등락률 -5.41% 거래량 2,178,044 전일가 166,500 2021.07.30 15:30 장마감 관련기사 "LG TV로 운동 코칭 받으세요" LG전자, 'LG 피트니스' 서비스 론칭'세계 가전 1위' LG전자, 올 상반기 월풀과 매출 격차 1.6兆[특징주]LG전자, 목표가 2.5% 하향 여파로 3% 약세 close 가 탈모 치료용 의료기기 LG 프라엘 메디헤어 전용 체험공간을 대폭 확대한다고 1일 밝혔다.

LG전자는 지난해 말부터 전국 LG베스트샵 주요 매장에 고객이 메디헤어를 직접 사용해볼 수 있도록 하는 전용 체험공간을 운영해 왔다. 지난 5월 초 기준으로 전국 40여개 수준이던 체험공간을 최근 100개로 늘린 데 이어 전국 200개 매장까지 순차 확대해 운영한다.

고객은 LG전자 홈페이지 내 LG 프라엘 메디헤어 체험존 방문 예약 페이지에 들어가 가까운 체험형 매장을 검색하고 원하는 시간에 체험 예약을 할 수 있다.

체험 매장 방문 시에는 별도 마련된 공간에서 제품을 착용한 후 ▲토탈케어(27분 모드, 머리 전체 관리) ▲프론트케어(18분 모드, 앞머리 및 윗머리 중점관리) ▲탑케어(18분 모드, 정수리 및 윗머리 중점관리) 등 LG 프라엘 메디헤어의 3가지 관리 모드 가운데 자신의 탈모 유형에 맞는 관리 모드를 선택해 체험해볼 수 있다.

LG 프라엘 메디헤어는 식품의약품안전처로부터 의료용 레이저 조사기 3등급 허가를 받은 안드로겐성 탈모 치료용 의료기기다. 미국 식품의약국(FDA)에서 안드로겐성 탈모 치료법 가운데 하나로 공인받은 저출력레이저치료(LLLT) 기술을 활용하며 레이저(146개)와 LED(104개)를 포함해 총 250개 광원에서 나오는 에너지가 모낭세포 대사를 활성화시켜 모발에 영양 공급을 돕는 방식으로 탈모를 치료한다.

LG전자 김선형 한국HE마케팅담당은 "보다 많은 고객이 LG 프라엘 메디헤어의 뛰어난 사용성과 효능을 직접 경험해볼 수 있도록 할 것"이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr