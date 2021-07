"예비 부부 혜택 받아가세요" 삼성전자, '비스포크 웨딩 클럽' 선보여

[아시아경제 정현진 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,500 전일대비 500 등락률 -0.63% 거래량 13,823,411 전일가 79,000 2021.07.30 15:30 장마감 관련기사 선전포고 인텔, 응수하는 TSMC…위·아래 치이는 삼성전자미래 준비 바쁜 삼성…'사상 최대' 시설·연구개발 투자 쏟았다高실적에도 주가는 비실…삼성전자, 반등 요인 없나? close 가 웨딩 업계 대표 브랜드들과 함께 '비스포크 웨딩 클럽'을 선보인다고 1일 밝혔다. 비스포크 웨딩 클럽은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,500 전일대비 500 등락률 -0.63% 거래량 13,823,411 전일가 79,000 2021.07.30 15:30 장마감 관련기사 선전포고 인텔, 응수하는 TSMC…위·아래 치이는 삼성전자미래 준비 바쁜 삼성…'사상 최대' 시설·연구개발 투자 쏟았다高실적에도 주가는 비실…삼성전자, 반등 요인 없나? close 가 가구, 예물 등 결혼 준비에 필요한 분야별 대표 브랜드와 제휴해 총 9개 업체가 웨딩·신혼 고객들에게 혜택을 제공하는 서비스다.

삼성전자는 이 서비스를 통해 ▲한샘(가구) ▲다이렉트 결혼준비(컨설팅) ▲하나투어(여행) ▲골든듀(예물) ▲서울신라호텔(숙박) ▲에스티 로더(뷰티) ▲삼성물산 패션부문(예복) ▲바른손카드(청첩장) 와 함께 웨딩 관련 에코시스템을 구축한다는 계획이다.

골든듀는 구매 금액에 따른 바우처 증정, 다이렉트 결혼준비는 컨설팅 서비스 이용 시 사용 가능한 할인 쿠폰을 증정한다. 에스티 로더는 웨딩 클럽 전용 상품을 판매하고 구매 제품에 따라 홈케어 키트를 증정한다. 이 밖에 다른 제휴 브랜드들은 구매 시 사용할 수 있는 할인 바우처, 사은품 등의 혜택을 제공한다.

삼성전자는 디지털프라자나 백화점에서 행사 대상 모델 구매 시 모델에 따라 개별 제품은 삼성전자 멤버십포인트 최대 20만포인트를 추가 증정하며, 여러 제품을 함께 구매할 경우 최대 58만포인트까지 추가로 증정한다.

결혼을 앞둔 예비 부부라면 선착순으로 이날부터 10월 31일까지 삼성닷컴을 통해 응모자 정보 입력 후 비스포크 웨딩 클럽 제휴 업체가 제공하는 혜택을 받을 수 있다. 삼성전자 제품은 삼성닷컴에서 쿠폰 수령 후 디지털프라자나 백화점에서 혼수 증빙을 제출하면 구매 시 포인트 혜택을 받을 수 있다.

비스포크 웨딩 클럽 제휴 업체 3곳 이상에서 제품이나 서비스를 구매 후 응모한 고객들을 대상으로 추첨을 통해 삼성전자의 라이프스타일 가전을 체험할 수 있는 서울신라호텔 '익스피리언스 룸' 숙박권, 하나투어 필리핀 세부 호텔 숙박권 등을 제공하는 이벤트도 진행한다.

황태환 삼성전자 한국총괄 전무는 "결혼 성수기를 맞아 고객들이 웨딩 업계 대표 브랜드가 제공하는 혜택을 한번에 편리하게 누릴 수 있도록 비스포크 웨딩 클럽을 선보이게 됐다"면서 "이 서비스를 통해 신혼 고객들이 새로운 시작을 하는데 힘이 되길 기대한다"고 말했다.

비스포크 웨딩 클럽에 대한 자세한 내용은 삼성닷컴에서 확인할 수 있다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr