롯데온, '8월 퍼스트먼데이' 행사…최대 70% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데온은 오는 2일부터 8일까지 ‘8월 퍼스트먼데이’ 행사를 개최한다고 1일 밝혔다.

이번 행사에서는 약 4000만개 상품을 최대 70% 할인 판매한다. 2일에는 최대 20% 할인 쿠폰 및 최대 10% 카드 추가 즉시 할인 혜택을 제공하며, 3일부터 8일까지 애프터위크 기간에는 최대 15% 할인 쿠폰을 지급한다. 행사 기간에 엘페이로 5만 원 이상 결제 시 엘포인트 3000포인트도 적립해준다.

롯데온은 세 가지 상품을 시즌 이슈 상품 할인 코너인 ‘퍼먼 픽’으로 선정해 운영한다. 이번에는 타요 미끄럼틀, 하기스 기저귀, 머지포인트을 할인 판매하며 라이브 방송 중 구매 시 특별 혜택을 제공한다. 타요 미끄럼틀은 정상가 대비 약 50% 할인된 금액에 선보이며 상품 구매 시 엘포인트도 1만 점 지급한다. 하기스 기저귀 및 크리넥스 생필품, 외식상품권인 머지포인트 등도 최대 20% 할인된 가격에 구매할 수 있다. 롯데백화점몰에서는 하루 4차례에 걸쳐 총 2만 명에게 최대 15% 카드 즉시 할인 쿠폰을 지급한다.

롯데온 관계자는 “8월 퍼스트먼데이를 맞아 약 4000만 개 상품을 최대 70% 할인 판매한다”며 “이번에는 시즌 이슈 상품 할인 코너인 퍼먼 픽을 운영하며, 백화점 상품 추가 할인 적용 등 이전보다 강력한 혜택을 준비했다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr